НБУ анулював ліцензії дев'ятьом фінансовим компаніям

Національний банк України відкликав ліцензії у восьми фінансових установ та однієї юридичної особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати фінансові послуги, на підставі їх власних заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення 22 січня 2021 року.

Відкликано всі наявні ліцензії:

у ТОВ "Кредитні Інновації" чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, надання гарантій;

у ПТ "Ломбард “Балканіка" одну ліцензію - на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Активи ПТ "Ломбард "Балканіка" становили 1,44 млн грн, або 0,03% від обсягу ринку ломбардів станом на 1 жовтня 2020 року;

у ТОВ "Астра Лізинг" одну ліцензію - на надання послуг з фінансового лізингу.

Також було відкликано ліцензії ТОВ "ФК "Арбо Фінанс", ТОВ "Арес Капітал", ТОВ "Фінансова Компанія “Віва Капітал", ТОВ "ФК "Гроувей"", ТОВ "ФК "Тотал Фінанс", ТОВ "ФК "Укрфінанс ГРУП".

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Нацбанк зазначає, що ці фінкомпанії продовжують свою діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них були відкликані ліцензії виключно на надання гарантій, бо ці компанії не планували вести активну діяльність з надання гарантій і не були готові до виконання обов’язкових нормативів, які набрали чинності з 1 травня 2020 року. Компанії відмовилися від ліцензій на надання гарантій добровільно, додали в регуляторі.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.