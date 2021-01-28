МАГАТЕ провело інспекцію двох енергоблоків РАЕС - без зауважень

Інспектори МАГАТЕ провели чергову інспекцію на енергоблоках №№1, 2 Рівненської АЕС, термін експлуатації яких було продовжено на 20 років у 2010 році.

Про це повідомляється на сайті PAЕС, передає Укрінформ.

«Інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснила контроль щодо застосування гарантій до ядерного матеріалу в рамках міжнародної угоди та відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - повідомили на станції.

За участю державного інспектора Держатомрегулювання України та спеціалістів відділу ядерної безпеки електростанції, фахівці МАГАТЕ здійснили перевірку свіжого ядерного палива у сховищі, електронних печаток, виконали обслуговування системи відеоспостереження МАГАТЕ.

За словами начальника лабораторії відділу ядерної безпеки РАЕС Віталія Шумика, інспекцію проведено без зауважень.

Як повідомлялось, у 2010 році термін експлуатації енергоблоків №№1,2 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС було продовжено на 20 років. Однією із умов понадпроєктної експлуатації було проведення переоцінки безпеки блоків кожних 10 років.

У грудні минулого року колегія Держатомрегулювання затвердила Висновок держекспертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки та визначила обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку №1 РАЕС до 22 грудня 2030 року.

Нині до інспекційного обстеження Держатомрегулювання готуються на енергоблоку №2.