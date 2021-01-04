МАГАТЕ перевірило роботу енергоблоку №3 Рівненської АЕС

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) перевірили роботу енергоблоку №3 Рівненської АЕС; зауважень не було.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресцентр атомної електростанції.

«Планова перевірка енергоблоку №3 РАЕС проводилась з 2 по 3 січня 2021 року інспекторами МАГАТЕ. Усі роботи виконувались за участю державного інспектора Держатомрегулювання України на РАЕС – Віталія Малютяка та спеціалістів відділу ядерної безпеки електростанції. Фахівці здійснили перевірку активної зони реактора та басейну витримки енергоблоку. Інспекцію МАГАТЕ проведено у встановлені терміни, в повному обсязі та без зауважень», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що інспекція МАГАТЕ відбулася у контексті застосування гарантій до ядерного матеріалу в рамках міжнародної угоди та відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомляв Укрінформ, планове завдання 2020 року з виробництва електроенергії РАЕС виконала на 102,7%. Загалом вироблено понад 17,7 млрд кВт-год. електроенергії.