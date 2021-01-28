ПриватБанк кредитуватиме бізнес під держгарантії

ПриватБанк кредитуватиме бізнес під держгарантії

Укрінформ
ПриватБанк відкрив кредитування підприємців за програмою державних гарантій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що відтепер бізнес-клієнти банку, які відповідають критеріям, які затверджені постановою Кабінету Міністрів №1151 від 25 листопада 2020 року, зможуть отримувати фінансування в ПриватБанку з частковим забезпеченням державними гарантіями. Як повідомив керівник дирекції МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв, кредитування під держгарантії можливо буде також поєднувати з фінансуванням по державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%», за якою ПриватБанк видав вже більше 2,3 тис. кредитів бізнесу.

Читайте також: ПриватБанк відкрив у Києві перше в Україні цифрове банківське відділення

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі. Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-