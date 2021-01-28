ПриватБанк кредитуватиме бізнес під держгарантії

ПриватБанк відкрив кредитування підприємців за програмою державних гарантій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що відтепер бізнес-клієнти банку, які відповідають критеріям, які затверджені постановою Кабінету Міністрів №1151 від 25 листопада 2020 року, зможуть отримувати фінансування в ПриватБанку з частковим забезпеченням державними гарантіями. Як повідомив керівник дирекції МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв, кредитування під держгарантії можливо буде також поєднувати з фінансуванням по державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%», за якою ПриватБанк видав вже більше 2,3 тис. кредитів бізнесу.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі. Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.