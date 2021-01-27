ПриватБанк відкрив у Києві перше в Україні цифрове банківське відділення

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що цифрове банківське відділення працює без традиційних кас та оснащене інноваційними технологіями – мультитачбарами, діджитал-екранами, кіосками самообслуговування та іншими сучасними рішеннями. Клієнти тут зможуть не тільки отримати фінансові послуги в цифровому форматі, а й скористатися комфортним хабом для роботи й спілкування.

«Я б назвав формат цього відділення Сoncept Store або навіть Experience Store. Саме тут ми вивчаємо, якими саме новими технологіями буде зручно користуватися клієнтам. Ми не говоримо, що саме такі відділення з'являться по всій Україні через 5 років, але ми впевнені, що кращі з тих концепцій, сервісних моделей та технологій, які тут тестуються, дійсно швидко будуть впроваджені по всій мережі», – зазначив заступник голови правління ПриватБанку з розвитку бізнесу Разван Мунтеану.

При вході до відділення банк розпізнає клієнта за допомогою біометрії, а також одразу пропонує зробити одні з найбільш популярних операцій через Приват24. Після того, як клієнти відділення обрали необхідну послугу, її можна завершити у Приват24, скористатися мультитачбарами або звернутися по допомогу до хостес. Якщо ж потрібно зробити готівкову операцію, відділення обладнано декількома універсальними банкоматами, де можна поповнити картковий рахунок або ж отримати готівку.

Окрім цифрових фінансових послуг, нове відділення стане для клієнтів зручним коворкінгом, де є все для навчання та розвитку, проведення ділових зустрічей, та навіть діджитальна ігрова дитяча кімната.

Відділення працює із дотриманням усіх необхідних санітарних та карантинних норм. Приміщення оснащене дезінфекторами, обладнанням для вимірювання температури та індивідуальними засобами захисту.