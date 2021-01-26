Коломойський vs ПриватБанк: апеляційний суд розгляне справу в лютому

Шостий апеляційний адміністративний суд переніс на лютий розгляд справи за позовом Ігоря Коломойського щодо оскарження націоналізації ПриватБанку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук.

"Перед початком засідання представники позивача подали клопотання про неможливість розгляду сьогодні даної справи в суді через те, що основні представники пана Коломойського мали контакт з особою, яка захворіла на COVІD-19, і вони звернулись до лабораторії, аби здати відповідні тести, і на сьогоднішнє засідання не прибули. Тому у зв'язку з такими обставинами просили відкласти розгляд цієї справи", - сказав Григорчук.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн. Згодом ексвласники назвали націоналізацію банку незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, НБУ і ПриватБанк у травні оскаржили це рішення.

15 жовтня 2019 року ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування у сумі близько 3 млрд дол. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

В Офісі Президента заявили, що хоч якими були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.