Верховний Суд підтримав позицію ПриватБанку у справі про право власності на готель «Мир»

Верховний Суд скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності ПриватБанку на київський готель «Мир».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Таким чином, банку вдалося отримати чергову перемогу у боротьбі за майно, яке було передане на баланс ПриватБанку до його націоналізації.

Як зазначили у банку, 14 січня 2021 року Верховним Судом у складі Касаційного господарського суду за наслідками розгляду касаційної скарги банку ухвалено постанову у справі (за позовом ТОВ “АЕФ” до АТ КБ “ПриватБанк”, ТОВ "Ардена"). Верховний Суд дійшов висновку про наявність підстав для скасування судових рішень першої та апеляційної інстанцій із передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Як повідомлялося, до націоналізації ПриватБанку у серпні 2016 року за рахунок переходу права власності на заставне майно (готель “Мир”) до АТ КБ “ПриватБанк” згідно з договором іпотеки, укладеним з ТОВ "Ардена", була погашена частина кредиту ТОВ "АЕФ" за валютним кредитним договором від 2013 року на суму близько 18 млн дол.