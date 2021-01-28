У «Слузі народу» не підтримують ініціативу звільнення голови Аграрного комітету - Герус

У фракції "Слуга народу" є підтримка голови Комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського і більшість народних депутатів із монобільшості проти його звільнення з посади.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам сказав народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Герус.

"З того, що говорять зараз у фракції, - в абсолютній більшості не підтримують це рішення. І звільнити Сольського з посади голови Комітету може лише Верховна Рада України, а не окремі депутати, які хочуть чи не хочуть, щоб він був головою Комітету", - зазначив Герус.

Депутат додав, що Сольський має підтримку у фракції.

"У фракції з того, що я бачу, з того, що ми спілкуємося вчора і сьогодні, у фракції в нього є підтримка, в нього хороша репутація, він професійна людина. Тому я не бачу підстав, принаймні станом на сьогодні, щоб фракція приймала рішення про його звільнення", - сказав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що Аграрний комітет ініціював звільнення Сольського. При цьому Корнієнко зазначив, що Комітет не надав відповідних документів і проєкту постанови.

Корнієнко повідомив журналістам, що народні депутати із фракції "Слуга народу" обговорять з членами Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики наміри звільнити Сольського з посади голови Комітету. При цьому Корнієнко додав, що не бачить підстав для звільнення Сольського.