Ціна курятини від МХП торік знизилася на 5%

Ціна курятини від агрохолдингу МХП у 2020 році знизилася на 5% проти 2019-го. На вартість продукту вплинуло скорочення експорту до ЄС і надлишок запасів.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

“Середня ціна курятини за 12 місяців 2020 року становила 36,11 грн, що на 5% нижче порівняно з ціною на курятину за 12 місяців 2019 року (головним чином завдяки зміні продуктового міксу протягом 9 місяців 2020 року в експорті: значне зменшення продажів філе до ЄС та збільшення продажів до країн Близького Сходу)”, - йдеться у річному звіті агроіндустріального холдингу.

Зміни сталися через те, що багато світових конкурентів зазнали зниження попиту, а це призвело до надлишку запасів, пояснюють у компанії. Ціни на внутрішньому ринку знизились на 8% у порівнянні з попереднім роком, здебільшого з тих же причин, що і експортні ціни, а також через більшу частку продажів замороженої курятини в Україні.

“Незважаючи на турбулентні часи, МХП продовжив слідувати стратегії як географічної диверсифікації, так і оптимізації продуктового міксу, направляючи основні об’єми експорту курятини переважно до країн Близького Сходу, СНД, ЄС та Африки. Загальний експорт курятини протягом 2020 року становив близько 54% від загального обсягу продажів курятини”, - розповіли в МХП.

У 2020 році ситуація на експортних ринках значно погіршилася через кілька спалахів пташиного грипу на початку та наприкінці 2020 року та несприятливий вплив пандемії COVID-19 протягом року. Експортна ціна зменшувалася через негативну динаміку цін на тваринні білки в різних частинах світу. Водночас обсяги експорту МХП за 12 місяців 2020 року зросли на 5% і досягли 373 733 тонн.

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