Нацкомісія оштрафувала Черкасиобленерго за порушення при наданні послуги приєднання до мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала ПАТ "Черкасиобленерго" на 255 тис. грн за порушення при наданні послуги приєднання до електричних мереж.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП за результатами засідання 27 січня, передає Укрінформ.

Зазначається, що підставою перевірки цієї компанії є, зокрема, звернення замовників послуг з приєднання щодо своєчасного надання послуги з приєднання електроустановки до системи розподілу електричної енергії.

"За результатами перевірки НКРЕКП на ПАТ "Черкасиобленерго" було накладено штраф у розмірі 255 000 гривень за недотримання законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії", - зазначили в регуляторі.

Повідомити про усунення порушень компанія має до 15 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, НКРЕКП проведе позапланові невиїзні перевірки резервів палива у 5 компаніях теплоенерго. Таке рішення регулятор ухвалив 25 січня.