«Карантинні» 8 тисяч: для завершення виплат планують виділити понад 200 мільйонів

«Карантинні» 8 тисяч: для завершення виплат планують виділити понад 200 мільйонів

Укрінформ
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив виділення 201 млн грн із спеціального фонду Держбюджету для завершення виплат по 8 тисяч гривень застрахованим особам, які призупинили свою діяльність через карантинні заходи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці комітету в Фейсбуці.

«Сьогодні Комітет погодив виділення 201 млн грн. із спеціального фонду Держбюджету для завершення виплат, які отримають 25,1 тис. застрахованих осіб. Органи Пенсійного фонду завершать виплату коштів громадянам до 1 березня 2021 року», - ідеться в повідомленні.

У комітеті нагадують, що в грудні минулого року Верховна Рада підтримала президентські законопроєкти, спрямовані на часткову компенсацію збитків працівникам та підприємцям внаслідок тимчасового локдауну.

Серед них, зокрема, надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень застрахованим особам, які можуть вимушено втратити свої доходи.

«Частина з цих людей наприкінці року вчасно подали заявки через портал «Дія», але ще не отримали свої кошти через новорічні вихідні в банках», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня підписав Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

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