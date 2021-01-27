Мінцифри розробляє законопроєкт, що заборонить держорганам вимагати паперові документи

Міністерство цифрової трансформації України розпочало розробку законопроєкту, який з 1 вересня 2021 року заборонить державним органам вимагати паперові документи або довідки у громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Телеграмі.

"Почали розробку законопроєкту, який повинен заборонити з 1 вересня 2021-го держорганам в Україні вимагати паперові документи/довідки у громадян, якщо необхідна інформація вже й так є в державних реєстрах. Paperless — наша маленька цифрова мрія", - написав Федоров.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на презентації нових сервісів та цифрових послуг Diia Summit у жовтні 2020 року заявив, що Україна з 2021 року розпочне входження до режиму paper less (без паперів), коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки чи інші документи для отримання державних послуг.