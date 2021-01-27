Нафта дорожчає на тлі зниження запасів у США

Ціни на нафту зросли в середу, 27 січня, після виходу даних Американського інституту нафти (API), що показали несподіване зниження запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $56,31 за барель, що на $0,40 (0,72%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,38 (0,72%) - до $52,99 за барель. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $55,91 і $52,61 відповідно.

Згідно з доповіддю API, запаси нафти у США на тижні, що завершився 22 січня, знизилися на 5,27 млн ​​барелів після зростання на 2,56 млн тижнем раніше. Аналітики в середньому очікували збільшення запасів на 0,6 млн бар. Запаси бензину підвищилися на 3,1 млн бар., дистилятів - на 1,4 млн бар. Запаси нафти на терміналі в Кушингу скоротилися на 3,5 млн бар.

Ціни на нафту досягали багатомісячних піків на початку року, але ралі, схоже, закінчилося і в останні тижні було обмежено в діапазоні, кажуть аналітики.

"Учасники ринку зараз знаходяться в режимі очікування і стежать, як будуть розвиватися обмежувальні заходи в найближчі тижні й місяці і наскільки успішні країни в розгортанні вакцинації", - йдеться в записці для клієнтів ING.

У той же час, Китай, другий за величиною споживач нафти у світі, відзвітував про найнижчий щоденний приріст числа нових випадків зараження COVID-19.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 56,02 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,74 долара за барель, що на 10 центів вище за рівень закриття торгів ($55,64).