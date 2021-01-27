Нафта дорожчає на тлі зниження запасів у США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $56,31 за барель, що на $0,40 (0,72%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,38 (0,72%) - до $52,99 за барель. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $55,91 і $52,61 відповідно.
Згідно з доповіддю API, запаси нафти у США на тижні, що завершився 22 січня, знизилися на 5,27 млн барелів після зростання на 2,56 млн тижнем раніше. Аналітики в середньому очікували збільшення запасів на 0,6 млн бар. Запаси бензину підвищилися на 3,1 млн бар., дистилятів - на 1,4 млн бар. Запаси нафти на терміналі в Кушингу скоротилися на 3,5 млн бар.
Ціни на нафту досягали багатомісячних піків на початку року, але ралі, схоже, закінчилося і в останні тижні було обмежено в діапазоні, кажуть аналітики.
"Учасники ринку зараз знаходяться в режимі очікування і стежать, як будуть розвиватися обмежувальні заходи в найближчі тижні й місяці і наскільки успішні країни в розгортанні вакцинації", - йдеться в записці для клієнтів ING.
У той же час, Китай, другий за величиною споживач нафти у світі, відзвітував про найнижчий щоденний приріст числа нових випадків зараження COVID-19.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 56,02 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,74 долара за барель, що на 10 центів вище за рівень закриття торгів ($55,64).