Нафта дешевшає на тлі посилення пандемії
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $55,50 за барель, що на $0,38 (0,68%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $52,44 за барель, що на $0,33 (0,63%) нижче рівня на закриття ринку. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $55,88 і $52,77 відповідно.
Нафта, досягнувши 11-місячного максимуму, застрягла між зберігаючими сумнівами з приводу відновлення попиту на тлі посилення пандемії й оптимізму з приводу додаткових стимулів з боку адміністрації Байдена. Офіційні особи адміністрації все ще намагаються переконати республіканських законодавців у необхідності додаткових стимулів.
«Негативні настрої, що охопили Азію, коли починає проявлятися реальність політики стимулювання США, призвели до зниження вартості обох контрактів», - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA.
Незважаючи на те, що темпи нових інфекцій у Сполучених Штатах падають, європейські країни запровадили жорсткі обмеження для боротьби з поширенням вірусу.
У той же час Китай повідомляє про зростання нових випадків захворювання COVID-19, що ставить під загрозу попит на нафту в країні, який підвищується у період святкування Нового року за місячним календарем. Влада КНР закликає людей, зазвичай які подорожують в цю пору року, відмовитися від поїздок для запобігання поширенню коронавірусу.
Сезон туристичних поїздок у Китаї, прив'язаний до Нового року за місячним календарем в цьому році стартує 28 січня. За оцінками експертів, кількість поїздок у цьому році становить близько 1,7 млрд, що буде на 40% менше, ніж у 2019 році, але на 15% більше, ніж у 2020 році.
Дотримання Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками оголошених обмежень на видобуток нафти у січні становить у середньому 85%, повідомила в понеділок компанія Petro-Logistics. Результати показують, що група поліпшила виконання зобов'язань щодо кількісних обмежень поставок.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 55,41 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,80 долара за барель, що на 12 центів вище за рівень закриття торгів ($55,68).