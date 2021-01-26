Нафта дешевшає на тлі посилення пандемії

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 26 січня, через зниження надій на швидке схвалення нових економічних стимулів у США і зростання нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $55,50 за барель, що на $0,38 (0,68%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $52,44 за барель, що на $0,33 (0,63%) нижче рівня на закриття ринку. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $55,88 і $52,77 відповідно.

Нафта, досягнувши 11-місячного максимуму, застрягла між зберігаючими сумнівами з приводу відновлення попиту на тлі посилення пандемії й оптимізму з приводу додаткових стимулів з боку адміністрації Байдена. Офіційні особи адміністрації все ще намагаються переконати республіканських законодавців у необхідності додаткових стимулів.

«Негативні настрої, що охопили Азію, коли починає проявлятися реальність політики стимулювання США, призвели до зниження вартості обох контрактів», - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA.

Незважаючи на те, що темпи нових інфекцій у Сполучених Штатах падають, європейські країни запровадили жорсткі обмеження для боротьби з поширенням вірусу.

У той же час Китай повідомляє про зростання нових випадків захворювання COVID-19, що ставить під загрозу попит на нафту в країні, який підвищується у період святкування Нового року за місячним календарем. Влада КНР закликає людей, зазвичай які подорожують в цю пору року, відмовитися від поїздок для запобігання поширенню коронавірусу.

Сезон туристичних поїздок у Китаї, прив'язаний до Нового року за місячним календарем в цьому році стартує 28 січня. За оцінками експертів, кількість поїздок у цьому році становить близько 1,7 млрд, що буде на 40% менше, ніж у 2019 році, але на 15% більше, ніж у 2020 році.

Дотримання Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками оголошених обмежень на видобуток нафти у січні становить у середньому 85%, повідомила в понеділок компанія Petro-Logistics. Результати показують, що група поліпшила виконання зобов'язань щодо кількісних обмежень поставок.

Читайте також: Нафта дешевшає через локдауни і послаблення попиту

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,41 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,80 долара за барель, що на 12 центів вище за рівень закриття торгів ($55,68).