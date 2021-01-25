Нафта дешевшає через локдауни і послаблення попиту
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $55,37 за барель, що на $0,04 (0,07%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,01 (0,02%) - до $52,26 за барель. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $55,41 і $52,27 відповідно.
"Ознаки ослаблення попиту тиснули на ринок", - сказали аналітики ANZ, вказуючи на локдауни в Китаї, Гонконгу і, можливо, у Франції, які вводяться для стримування нової хвилі COVID-19 і обмежують ділову активність і споживання палива.
Китай повідомив про зростання числа нових випадків COVID-19, що затьмарило перспективи попиту найбільшим у світі споживачем енергії.
Минулої п'ятниці ціни виявилися під подальшим тиском після того, як дані Управління енергетичної інформації США показали, що запаси нафти в США несподівано зросли на 4,4 мільйона барелів за тиждень, що завершився 15 січня, до 486,6 млн бар.
Кількість нафтових і газових бурових установок у США за тиждень, що завершився 22 січня, зростала дев'ятий тиждень поспіль, але все ще на 52% нижче, ніж за той же період роком раніше, показали дані Baker Hughes.
Підтримку цінам в останні тижні чинило додаткове скорочення виробництва найбільшим світовим експортером - Саудівською Аравією.
Інвестори чекають відновлення переговорів між Сполученими Штатами та Іраном стосовно ядерної угоди, в результаті чого Вашингтон може зняти санкції щодо експорту тегеранській нафти і збільшити поставки.
Міністр нафти Ірану заявив у п'ятницю, що експорт нафти з країни зріс в останні місяці, а продажі нафтопродуктів іноземним покупцям досягли рекордного рівня, незважаючи на санкції США.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 55,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,09 долара за барель, що на 16 центів нижче за рівень закриття торгів ($55,25).