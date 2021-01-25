Нафта дешевшає через локдауни і послаблення попиту

Ціни на нафту знижуються в понеділок, 25 січня, оскільки переговори, відновлені локдауни через COVID-19 викликали нові побоювання з приводу глобального попиту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $55,37 за барель, що на $0,04 (0,07%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,01 (0,02%) - до $52,26 за барель. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $55,41 і $52,27 відповідно.

"Ознаки ослаблення попиту тиснули на ринок", - сказали аналітики ANZ, вказуючи на локдауни в Китаї, Гонконгу і, можливо, у Франції, які вводяться для стримування нової хвилі COVID-19 і обмежують ділову активність і споживання палива.

Китай повідомив про зростання числа нових випадків COVID-19, що затьмарило перспективи попиту найбільшим у світі споживачем енергії.

Минулої п'ятниці ціни виявилися під подальшим тиском після того, як дані Управління енергетичної інформації США показали, що запаси нафти в США несподівано зросли на 4,4 мільйона барелів за тиждень, що завершився 15 січня, до 486,6 млн бар.

Кількість нафтових і газових бурових установок у США за тиждень, що завершився 22 січня, зростала дев'ятий тиждень поспіль, але все ще на 52% нижче, ніж за той же період роком раніше, показали дані Baker Hughes.

Підтримку цінам в останні тижні чинило додаткове скорочення виробництва найбільшим світовим експортером - Саудівською Аравією.

Інвестори чекають відновлення переговорів між Сполученими Штатами та Іраном стосовно ядерної угоди, в результаті чого Вашингтон може зняти санкції щодо експорту тегеранській нафти і збільшити поставки.

Міністр нафти Ірану заявив у п'ятницю, що експорт нафти з країни зріс в останні місяці, а продажі нафтопродуктів іноземним покупцям досягли рекордного рівня, незважаючи на санкції США.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,09 долара за барель, що на 16 центів нижче за рівень закриття торгів ($55,25).