Граничний обсяг експорту кукурудзи визначили на рівні 24 мільйонів тонн - Мінекономіки

Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння між учасниками зернового ринку доповнять інформацією про граничний обсяг експорту кукурудзи на 2020/2021 маркетинговий рік (МР) на рівні 24 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«25 січня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку дійшли згоди щодо визначення граничних обсягів експорту кукурудзи на рівні 24 млн тонн на 2020/2021 МР. Відповідні зміни будуть внесені у додаток до Меморандуму про взаєморозуміння між учасниками зернового ринку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони також домовились, у разі необхідності, переглянути затверджений граничний обсяг кукурудзи, дозволений до експорту, після оприлюднення офіційної статистики про виробництво культури у 2020 році.

«Наразі, за даними регіонів, прогнозоване виробництво кукурудзи складає 30,3 млн тонн – це один із найкращих врожаїв кукурудзи за всі роки. Мінекономіки вважає, що жодних проблем з експортом кукурудзи на зовнішні ринки або ймовірного дефіциту цієї культури на внутрішньому ринку – немає», - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

Він пояснив, що позицію щодо граничних обсягів експорту кукурудзи включено до меморандуму для "забезпечення прогнозованості і сталості ринку зернових".

Загалом у міністерстві вважають визначення граничного обсягу експорту "символічним кроком" і "орієнтиром".

За 10 років (з 2011 року) функціонування такого інструменту, як зерновий меморандум, "жодного випадку обмежень експорту не відбувалося", заявили у Мінекономіки.

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Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки 1 липня 2020 року підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік (МР). За результатами підписання Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту у 2020/2021 МР, Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

Підписантами Меморандуму про взаєморозуміння на ринку зерна є: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Американська торговельна палата в Україні; Українська зернова асоціація; Європейська бізнес-асоціація; Громадська спілка «Всеукраїнський аграрний форум»; Асоціація фермерів та приватних землевласників України; Громадська спілка «Борошномели України»; Об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром» та Всеукраїнська асоціація пекарів.

В Україні у 2020 році було зібрано 65,4 млн тонн зернових та зернобобових із площі 15,3 млн га. За даними Держстату, у 2019 році врожай зернових та зернобобових в Україні становив 75,1 млн тонн, у 2018 році – 70,1 млн тонн.

З початку 2020/2021 маркетингового року (МР почався 1 липня) по 18 січня 2021 року Україна експортувала близько 27,57 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 6,3 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого МР. У тому числі вже експортовано 10,52 млн тонн кукурудзи.

У 2019/2020 МР експорт української кукурудзи, за даними Мінекономіки, становив 30,33 млн тонн.