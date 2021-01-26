Потенціал ринку «зелених» облігацій в Україні оцінюють в $36 мільярдів

До 2030 року Україна зможе залучити через випуск «зелених» облігацій 36 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це заявив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура, повідомляє Урядовий портал.

"Україна готує запуск ринку "зелених" облігацій для залучення коштів на енергоефективні та "зелені" проєкти. Потенціал ринку — 36 млрд доларів до 2030 року", - зазначив очільник Держенергоефективності.

За словами Гури, наразі здійснюється пошук пілотних проєктів для випуску "зелених" облігацій.

"Україна має всі можливості вже в найближчому майбутньому запропонувати міжнародній спільноті "зелені" облігації під реалізацію національних проєктів у сфері альтернативної енергетики, енергоефективності та інших проєктів екологічного спрямування", - зазначив він.

Акцент робитиметься на муніципальних "зелених" облігаціях, зазначив Гура.

"Ми шукаємо надійних партнерів, які готові бути першими і зробити пілоти з випуску "зелених" облігацій. Ми будемо робити фокус саме на муніципальних "зелених" облігаціях, а Держенергоефективності стане відповідальним за їхню верифікацію", - наголосив він.

Вже сьогодні, за словами керівника Держенергоефективності, кожен муніципалітет може розробити місцеву програму з енергоефективності і для її реалізації випустити "зелені" облігації. Таким чином, можна інвестувати в утеплення дитсадків, лікарень, у модернізацію об’єктів теплокомуненерго тощо.

"В Україні нас вже підтримали біржі, а кілька тижнів тому до нашої роботи приєднався Національний банк України, і ми продовжимо це партнерство, представляючи в Україні нові фінансові стандарти і фокусуючи увагу на "зелених" облігаціях", - підкреслив очільник Держенергоефективності.

Він також повідомив, що за результатами консультацій з громадськістю та стейкхолдерами Держенергоефективності розробило проєкт розпорядження уряду "Про схвалення Концепції запровадження та розвитку ринку "зелених" облігацій в Україні".

Концепцією передбачено механізми, строки та план дій для формування національної моделі ринку "зелених" облігацій

За даними Міжнародної фінансової корпорації (IFC), потенціал українського ринку енергоефективності та "чистої" енергетики до 2030 року — 73 млрд доларів. Половину з них – 36 млрд доларів — можна залучити саме завдяки випуску "зелених" облігацій.