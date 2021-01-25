МЗС підтримує ідею просування українського літію серед виробників електрокарів

Заступник міністра закордонних справ (CDTO) Дмитро Сенік вважає, що у разі просування ідеї щодо використання українського літію для виробництва батарей нею можна зацікавити багатьох виробників електромобілів.

Про це Сенік заявив у інтерв’ю Укрінформу у відповідь на запитання, наскільки серйозно можна сприймати ідею зацікавити Ілона Маска українським літієм.

"Абсолютно серйозно! В Україні справді є поклади літію, і я вважаю, що ним можна зацікавити не тільки Ілона Маска – адже не тільки він виробляє електромобілі з використанням літію для акумуляторів. Я думаю, що цим треба займатися", - сказав дипломат.

Коментуючи можливості розширення економічної співпраці з США загалом, заступник міністра висловив переконання, що у наших двосторонніх економічних відносинах є "абсолютно фантастичний нереалізований потенціал", який ми маємо використати.

"Наприклад, у США діє генералізована система преференцій, яка передбачає безмитний доступ на їхні ринки близько 3,5 тис. товарних позицій. У 2019 році Україна в рамках цього механізму експортувала товарів на 55 млн доларів, у той час як інші країни, приміром, Індія – на близько 3 млрд, Таїланд – приблизно на 5 млрд. А завдяки тому, що Україна і США як члени СОТ є учасниками угоди про державні закупівлі, наші компанії в її рамках можуть брати участь у тендерах у США", - зазначив Сенік.

Він поінформував, що основною статтею нашого товарного експорту до Сполучених Штатів наразі є металургія – вона становить близько двох третин від усього обсягу, далі йде агросектор – близько 12 відсотків.

"Якщо казати про послуги, то Україна їх продає до США навіть більше, ніж товарів. І обсяги експорту послуг зростають.

Ми сподіваємось, що одночасно з виходом України на нові ринки буде поступово змінюватися і структура нашого експорту в США, зокрема, буде розширюватися асортимент товарів з доданою вартістю", - спрогнозував дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua висловив думку, що засновнику космічної компанії SpaceX, американському винахіднику й бізнесмену Ілону Маску могла б бути цікава Україна, зокрема, зважаючи на поклади літію.