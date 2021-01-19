Підзарядка за 5 хвилин: в Ізраїлі створили нову батарею для електрокарів

Ізраїльська компанія StoreDot створила батарею для електрокарів, яка здатна зарядитися за п’ять хвилин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Нові літій-іонні акумулятори були розроблені StoreDot і виготовлені компанією Eve Energy у Китаї на стандартних виробничих лініях.

Батареї можуть бути повністю заряджені за п'ять хвилин, але для цього потрібні набагато більш потужні зарядні пристрої, ніж ті, які використовуються сьогодні.

«Головна перешкода для популяризації електромобілів - це вже не вартість, а обмеження дальності поїздки… Ви або боїтеся, що застрягнете на шосе, або вам потрібно просидіти дві години на підзарядній станції… П'ятихвилинна зарядка літій-іонного акумулятора вважалася неможливою. Але ми не випускаємо лабораторний прототип, ми випускаємо інженерні зразки з лінії масового виробництва. Це демонструє, що це можливо і готове до продажу», - заявив генеральний директор StoreDot Дорон Майерсдорф.

В акумуляторах StoreDot замість графіту, який використовується у традиційних літій-іонних батареях, використовуються напівпровідникові наночастинки. У майбутньому компанія хоче залучати кремній, що значно дешевше. Ці прототипи очікують представити цьогоріч.

Компанія до 2025 року планує адаптувати батарею для відстані у понад 150 км.

На думку експертів, батареї зі швидкісною зарядкою стануть масово доступними на ринку через три роки, а ціна не перевищуватиме ринкову ціну акумуляторів зараз.

Як пише видання, компанія StoreDot тривалий час займається розробкою батарей зі швидкісною зарядкою та застосовує їх у мобільних пристроях, дронах та електросамокатах.

фото: StoreDot