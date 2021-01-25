Угода з Британією скасовує мито на український експорт - МЗС про вигоду для вітчизняного бізнесу

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією вигідна для вітчизняного бізнесу, оскільки скасовує майже 98 відсотків мита на український експорт.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ (CDTO) Дмитро Сенік.

"Угода є справді стратегічною і дуже важливою у політичному сенсі. А якщо говорити про економічний трек, для нас - це значна перемога, тому що, по-перше, угодою передбачено скасування майже 98 відсотків мита на український експорт. До того ж, Україна не тільки зберегла квоти на експорт до ЄС на попередньому рівні, а ще й отримала нові на експорт у Велику Британію. Тобто загалом вони збільшилися", - сказав Сенік.

Він додав, що, окрім цього, прагнення офіційного Лондона диверсифікувати постачання продукції відкриває надзвичайні можливості для українських виробників, оскільки ми можемо постачати продукцію європейської якості за нижчими, ніж європейські, цінами.

Заступник міністра також відзначив, що, окрім експорту продукції, зростає частка експорту послуг до Великої Британії, а український IT-сектор має великі перспективи на британському ринку, особливо у FinTec-секторі.

"На мою думку, ця угода вигідна як Україні, так і Великій Британії. А враховуючи купівельну спроможність британців, диверсифікацію ланцюгів постачання, створення нових торговельних відносин між Британією та іншими країнами світу, я переконаний, у нас є значний потенціал вийти і закріпитися на цьому ринку", - зазначив дипломат.

Коментуючи заяви, що від цієї угоди буцімто виграють передусім виробники шотландського віскі, Сенік зауважив, що "ми й самі можемо виробляти непогане віскі".

"Наприклад, тайванське або японське віскі відносно нові, але вже відомі на ринку. Чому б і українським виробникам не спробувати?", - запропонував Сенік.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 грудня 2020 року підтримала ратифікацію «Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії», яку Президент Володимир Зеленський підписав під час офіційного візиту до Лондона у жовтні.