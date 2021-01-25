Гривня цього тижня трохи зміцниться - експерт

Поточного тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні на міжбанку за збереження курсів на готівковому ринку.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні на міжбанку за збереження курсів на готівковому ринку. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках залишиться близько 28,1/28,3 грн" , - йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано, запізнілий офіційний курс долара ще зростав, а на інших сегментах ринку він стояв на місці або знижувався.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,05 до 28,16 грн (+0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей самий час знизилися з 28,23/28,26 до 28,15/28,17 (-0,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень змінилися з 28,10/28,34 до 28,10/28,30 (--/- 0,1%).

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Як повідомляв Укрінформ, після завершення новорічних свят на готівковому валютному ринку відновився попит населення на іноземну валюту. Обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням з початку 2021 року становить 57 млн ​​дол. США. Водночас середньоденне значення курсу гривні до долара США в січні 2021 року практично не змінилося порівняно з груднем 2020-го. Чиста купівля валюти Національним банком України з початку 2021 року становить 20 млн дол. США.