Експерт прогнозує зміцнення гривні до долара у I кварталі

У першому кварталі 2021 року завдяки поверненню вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) гривня може зміцнитися до 26,0-26,5 грн за долар.

Про це Укрінформу повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб.

«Аналітики Bank of America допускають зміцнення гривні до 26,0-26,5 грн у першому кварталі 2021 року завдяки поверненню нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики. Відповідно до звіту інвестбанку, основними драйверами для надходження коштів нерезидентів є прогрес у програмі МВФ, а також загальний оптимізм на ринках. Аналітики BofA вважають, що нерезиденти можуть відновити свій портфель ОВДП до докризових $5 млрд з нинішніх $2,6 млрд», - наголосив експерт.

За словами аналітика, відповідно до очікувань міжнародних експертів, за відсутності нових негативних тенденцій таке надходження капіталу може стати ключовою підтримкою для гривні в 2021 році.

"При цьому зростання купівлі валюти Нацбанком має перешкодити можливому зміцненню гривні помітно вище 26 грн у першому кварталі і виправдовує прогноз інвестбанку про середньорічний курс в 27 грн в 2021 році", - зазначив він.

У BofA вважають, що гривня є найбільш недооціненою валютою в регіоні, додав Іосуб.

Натомість цього короткого робочого тижня, за словами Іосуба, очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 28,4 грн, а готівковий долар в банках - близько 28,3/28,5 грн.

"На перших торгах цього року на міжбанку долар незначно зростає. А за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Запізнілий курс НБУ ще знижувався, а на інших сегментах ринку долар незначно зріс до гривні на 0,1-0,3%", - наголосив він.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,35 до 28,27 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДілінг», за цей самий час зросли з 28,29/28,32 до 28,33/28,36 (+0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 28,15/28,40 до 28,19/28,50 (+0,2%/+0,3%).

Компанія "Альпарі" є членом Фінансової комісії (The Financial Commission) - міжнародної організації, яка займається вирішенням спорів у сфері фінансових послуг на міжнародному валютному ринку.