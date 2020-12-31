Нацбанк на новорічні свята встановив гривню на рівні 28,27

Національний банк України на новорічні свята, з 31 грудня 2020 року по 4 січня 2021 року, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,2746 грн за долар.

Як передає Укрінформ, такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США з 31 грудня 2020 року по 4 січня 2021 року включно встановлено на рівні 28,2746 грн за долар проти 28,2605 грн за долар напередодні, курс гривні до євро встановлено на рівні 34,7396 грн за євро проти 34,6375 грн за євро у середу.

Читайте також: НБУ затвердив порядок безвиїзного нагляду за учасниками ринку небанківських фінпослуг

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Національного банку України, із 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року включно офіційний курс гривні до долара США було встановлено на рівні 23,6862 грн за долар, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4220 грн.

Фото: НБУ