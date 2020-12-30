НБУ затвердив порядок безвиїзного нагляду за учасниками ринку небанківських фінпослуг

Національний банк затвердив порядок здійснення безвиїзного нагляду за учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідне Положення про порядок безвиїзного нагляду затверджене постановою правління Національного банку №169 від 28 грудня 2020 року. Постанова набирає чинності з 31 грудня 2020 року.

Оновлений порядок дозволить регулятору ефективно та системно здійснювати безвиїзний нагляд, отримувати актуальну інформацію про ринок небанківських фінпослуг, запобігати правопорушенням та своєчасно комунікувати з учасниками цього ринку.

Об’єктами безвиїзного нагляду є: небанківські фінансові установи, надавачі фінансових послуг, які не є фінустановами, посередники на ринках фінансових послуг, фізичні особи –підприємці (ФОП) – надавачі фінансових послуг, постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній та небанківські фінансові групи.

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Під час безвиїзного нагляду НБУ здійснюватиме моніторинг діяльності учасників ринку. Аналізуватиметься звітність, документи, операції та інша отримана офіційна інформація. Нацбанк здійснюватиме безвиїзний нагляд на постійній (регулярній) основі. Для цього регулятор регулярно оцінюватиме загальний фінансовий стан, результати діяльності та якості корпоративного управління, системи внутрішнього аудиту й управління ризиками, дотримання обов’язкових нормативів та інших вимог. Для обговорення питань, що можуть виникнути під час безвиїзного нагляду, з власниками та керівниками учасників ринку можуть бути проведені зустрічі.