Нацбанк врегулював порядок контролю за бюро кредитних історій

Національний банк України визначив порядок контролю за діяльністю бюро кредитних історій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, Національний банк контролюватиме бюро кредитних історій через моніторинг (без відвідування місцезнаходження) та аналіз наявної інформації, документів, письмових пояснень.

За результатами контролю за роботою бюро кредитних історій Національний банк: оформлюватиме акт контролю за встановленою формою; звертатиметься до бюро кредитних історій з письмовим застереженням з вимогою припинити порушення, якщо воно виявлене, та вжити заходів для його усунення.

Якщо бюро кредитних історій несвоєчасно виконуватиме або не виконуватиме узагалі письмове застереження Національного банку, регулятор зможе застосувати фінансові санкції, які передбачені Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

Відповідні вимоги передбачені постановою Правління від 29 грудня 2020 року № 171 «Про затвердження Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій». Постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.