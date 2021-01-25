Перший енергоблок Запорізької АЕС відключили від мережі для планового ремонту

Енергоблок №1 Запорізької АЕС 23 січня 2021 року відключено від енергосистеми України для проведення планового середнього ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.

"23 січня 2021 року о 00 годині 03 хвилині згідно з поданою заявкою енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонт розрахований на 99 календарних діб та виконуватиметься відповідно до графіка ремонтів енергоблоків АЕС України.

У роботі перебувають 5 енергоблоків Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 5050 МВт.

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.