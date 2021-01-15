Енергоблок №5 Запорізької АЕС після ремонту підключили до мережі

Енергоблок №5 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 15 січня 2021 року підключили до енергосистеми України після проведення середнього ремонту та підтвердженням Держатомрегулювання можливості безпечної експлуатації енергоблока у наступні 10 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.

Зазначається, що 15 січня 2021 року о 00 годині 24 хвилині, після 274 діб всеосяжного середнього ремонту, протягом якого були виконані всі узгоджені заходи з продовження терміну експлуатації і підвищення рівня безпеки, п’ятий енергоблок Запорізької АЕС підключено до мережі. Ведеться набір потужності.

"Зараз на Запорізькій АЕС в роботі перебувають усі 6 енергоблоків. А завдяки введенню в експлуатацію лінії електропередачі 750 кВ "Каховська" не існує жодних мережевих обмежень. Вислів "видаємо максимум" втратив умовність. Розпочалась дійсно нова епоха в історії експлуатації Запорізької АЕС", - прокоментував подію т.в.о. генерального директора Запорізької АЕС Юрій Кульба.

П’ятий енергоблок ЗАЕС підключений до мережі на підставі виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України ліцензії, якою встановлено дату наступної періодичної переоцінки безпеки енергоблока - 27 травня 2030 року.

Як повідомляв Укрінформ, енергоблок №5 ЗАЕС був підключений до енергосистеми у серпні 1989 року, і проєктний строк його експлуатації добіг кінця 27 травня 2020 року. Для підтвердження рівня безпеки на цьому енергоблоці Енергоатом має отримати ліцензію Держатомрегулювання на його експлуатацію у понадпроєктний строк.

4 січня 2021 року Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України, під час свого засідання, визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС у наступні 10 років затвердила Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП "Запорізька АЕС" та встановила дату наступної періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП "Запорізька АЕС" - 27 травня 2030 року.

Фото: npp.zp.ua