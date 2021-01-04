Енергоблок №5 Запорізької АЕС дозволили експлуатувати до 2030 року

Колегія Держінспекції ядерного регулювання визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС на визначених у проєкті рівнях потужності у наступні 10 років, встановивши дату наступної періодичної переоцінки безпеки цього енергоблоку - 27 травня 2030 року.

Таке рішення колегія ухвалила на засіданні 4 січня, передає Укрінформ з посиланням на НАЕК «Енергоатом».

«Колегія вирішила, що умови розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС виконані, а заходи з підвищення безпеки та усунення відхилень від норм, правил та стандартів, які були заплановані, виконані в узгоджених обсягах», - поінформували в енергокомпанії.

Зазначається, що своє рішення колегія приймала, спираючись на результати проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 5 Запорізької АЕС, а також з урахуванням Акту інспекційного обстеження щодо визначення спроможності експлуатуючої організації ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювати довгострокову експлуатацію енергоблоку №5 Запорізької АЕС на енергетичних рівнях потужності. Відповідне інспекційне обстеження комісія Держатомрегулювання проводила на п’ятому енергоблоці ЗАЕС 9-13 листопада 2020 року.

Рішенню колегії Держатомрегулювання також передували громадські слухання у рамках публічного громадського обговорення можливості продовження експлуатації ядерної установки – енергоблоку № 5 ЗАЕС, які відбулись у режимі онлайн конференції 17 грудня 2020 року.

За даними Енергоатома, підключення енергоблоку №5 до енергомережі очікується до 9 січня 2021 року після оформлення ліцензії на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока №5 Запорізької АЕС».

Як повідомлялося, енергоблок №5 ЗАЕС був підключений до енергосистеми у серпні 1989 року, і проєктний строк його експлуатації добіг кінця 27 травня 2020 року. Для підтвердження рівня безпеки на цьому енергоблоці Енергоатом має отримати ліцензію Держатомрегулювання на його експлуатацію у понадпроєктний строк.

Роботи з підготовки енергоблоків атомних електростанцій, зокрема й № 5 Запорізької АЕС, до експлуатації у понадпроєктний строк проводяться на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».