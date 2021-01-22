Промислове виробництво за минулий рік скоротилося на 5,2% — Держстат

За 2020 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 5,2% у порівнянні з 2019 роком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, у переробній промисловості за минулий рік виробництво скоротилося на 6,9% порівняно із 2019 роком, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 3,1%.

За 2020 рік в Україні було видобуто 22,25 млн тонн кам’яного вугілля (на 12,9% менше, ніж за 2019 рік), 1,67 млн тонн сирої нафти (на 2,5% менше), 735,4 тис. тонн газового конденсату (на 1,5% більше), 19,33 млрд кубометрів природного газу (на 1,9% менше), 50,91 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 1,6% менше).

Також за минулий рік було вироблено 1,43 млн кубометрів цегли керамічної (на 19,2% менше, ніж за 2019 рік), 9,53 млн тонн цементу (на 7,2% більше), 20,23 млн тонн чавуну (на 0,9% більше), 10,07 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 6,5% більше).

Електроенергії за 2020 рік було вироблено на 6,6% менше, ніж за 2019 рік, – 142,19 млрд кВт-год.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.