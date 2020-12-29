Захистити українську промисловість: Петрашко розповів про заходи щодо імпорту

В Україні застосовуються 29 заходів щодо імпорту орієнтовною вартістю 11,7 млрд грн.

Про це під час підсумкової пресконференції сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

За даними Мінеконоімки, нині застосовуються 29 заходів щодо імпорту орієнтовною вартістю 11,7 млрд грн, що дало змогу захистити українських товаровиробників від зростаючого імпорту та недобросовісної конкуренції, а отже, зберегти промислове виробництво в Україні за багатьма позиціями.

Зокрема, нині проводяться 9 розслідувань щодо імпорту продукції загальною вартістю 4,9 млрд грн.

Щодо Російської Федерації запроваджені заходи заборони імпорту на загальну суму 18,5 млрд грн на рік.

Петрашко закликав підприємців активніше звертатися до міністерства і пообіцяв "максимально прозоро" захистити їхні законні інтереси в міжнародній торгівлі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, за січень-жовтень 2020 року порівняно з аналогічним періодом торік імпорт товарів в Україну скоротився на 14,3%, до 42,99 млрд дол., експорт – на 4,8%, до 39,63 млрд дол. Сальдо зовнішньої торгівлі України за цей період було від’ємним і становило 3,36 млрд дол. (за січень-жовтень 2019 року цей показник також був від’ємним і становив 8,50 млрд дол.).

Найбільше товарів за 10 місяців цього року Україна експортувала до Китаю (на 5,45 млрд дол., що на 88,1% більше, ніж за січень-жовтень 2019 року).