Промислове виробництво за січень-жовтень скоротилося майже на 7%

За січень-жовтень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 6,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, у переробній промисловості за 10 місяців 2020 року виробництво скоротилося на 8,3% порівняно із січнем-жовтнем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 4,4%.

За січень-жовтень 2020 року в Україні було видобуто 18,31 млн тонн кам’яного вугілля (на 14,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 1,39 млн тонн сирої нафти (на 2,3% менше), 616,0 тис. тонн газового конденсату (на 3,2% більше), 16,17 млрд кубометрів природного газу (на 1,6% менше), 41,98 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 4,8% менше).

Також за 10 місяців 2020 року було вироблено 1,17 млн кубометрів цегли керамічної (на 21,0% менше, ніж за відповідний період 2019 року), 8,16 млн тонн цементу (на 5,4% більше), 16,75 млн тонн чавуну (на 1,8% менше), 8,24 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 3,0% більше).

Електроенергії за січень-жовтень 2020 року було вироблено на 9,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року, – 113,72 млрд кВт-годин.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.