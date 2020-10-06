Обсяги реалізації промпродукції зменшилися на 9% — Держстат

За січень-серпень 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 9,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 1,53 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-серпень 2020 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 1,53 трлн грн, що на 9,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 442,04 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за 8 місяців 2020 року було реалізовано на 213,13 млрд грн (на 25,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких за межі країни — на 73,21 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 37,32 млрд грн (на 35,4% менше); сирої нафти та природного газу — на 47,36 млрд грн (на 45,5% менше); металевих руд — на 105,32 млрд грн (на 9,3% менше).

Продукції переробної промисловості за вказаний період було реалізовано на 996,78 млрд грн (на 7,2% менше, ніж за січень-серпень 2019 року), з яких за межі країни — на 367,30 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 360,36 млрд грн (на 3,0% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 232,34 млрд грн (на 17,9% менше); продукції машинобудування — на 103,73 млрд грн (на 14,0% менше).

Також за 8 місяців 2020 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 232,43 млрд грн (на 5,0% більше у порівнянні із січнем-серпнем 2019 року), вироблено та розподілено газу — на 39,21 млрд грн (на 21,9% менше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), переробної промисловості – на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше), вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше), газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).