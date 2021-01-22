Меморандум про створення фондового ринку можуть підписати наступного тижня - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що меморандум про створення фондового ринку в Україні з міжнародними партнерами підпишуть наступного тижня.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії – 2030 на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно розвитку фондового ринку - це питання дуже важливе, ми підготували і сподіваюся, що вже наступного тижня підпишемо меморандум про утворення фондового ринку... Це непростий процес, але треба починати, щоб він рано чи пізно закінчився. Нарешті ми готові до підписання меморандуму", - сказав Шмигаль.

Він подякував партнерам, які долучаються до процесу створення фондового ринку в Україні - Європейському банку реконструкції та розвитку, USAID, Американській торговельній палаті та іншим міжнародним фінансовим партнерам.

Як повідомлялося, з 22 січня до 10 лютого проходитиме широке обговорення проєкту цього документу. У заході візьмуть участь представники уряду, Верховної Ради, Офісу Президента та експерти. Тут будуть представлені ключові ідеї Національної економічної стратегії-2030 та шляхи її імплементації.

У жовтні 2020 року Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ініціативу щодо підписання меморандуму з міжнародними партнерами і стейкхолдерами щодо імплементації з розбудови необхідної фінансової інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні. Глава уряду також повідомляв, що створення фондової платформи може зайняти три роки.

20 січня Шмигаль наголошував, що створення фондового ринку означатиме додаткові фінансові інструменти для внутрішнього і зовнішнього інвестора. Також на засіданні Кабміну 20 січня проєкт меморандуму та створення УМФЦ представив голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, продемонструвавши презентацію.