У домашні сонячні електростанції в Україні інвестували вже €600 мільйонів

Вже близько 30 тис. родин в Україні перейшли на сонячні електростанції, інвестувавши 600 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності, передає Укрінформ.

"Станом на кінець 2020 року в Україні налічується більше 29900 сімей, які встановили сонячні панелі. Їхня загальна потужність сягає 780 МВт. Обсяг вкладених інвестицій у домашні СЕС становить 600 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко акцентував увагу на тому, що СЕС у домогосподарствах є малою енергогенерацією, яку необхідно активніше розвивати в Україні. Така генерація є ефективною, оскільки виробництво електроенергії відбувається у точці споживання.

"Крім того, важливо зазначити, що в Україні вже побудовані потужності, що виробляють обладнання, зокрема для сонячних електростанцій. Так, завод KNESS у Вінниці має потужність випуску сонячних панелей на 400 МВт у рік. Тобто, кошти, сплачені за обладнання, залишаються в Україні, створюючи нові робочі місця, збільшуючи надходження податків до бюджетів", - наголосив Шафаренко.

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До трійки регіонів-лідерів за кількістю встановлених домогосподарствами СЕС входять: Дніпропетровська область – 4184; Тернопільська – 2512; Київська – 2350.

Як повідомлялося, станом на на кінець 2019 року в Україні налічувалося близько 22 тис. родин, які перейшли на СЕС. Два року тому, на кінець 2018 р., таких родин було у 4 рази менше – лише 7450.