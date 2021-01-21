Торік для бізнесу вартість кредитів знизилась майже вдвічі - Нацбанк

Вартість кредитів як для бізнесу, так і населення у 2020 році значно знизилась.

Про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується вартості кредитів для бізнесу в національній валюті, то ставки знизились з 14,8% у грудні 2019 року до 8,2% у грудні 2020-го", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що вартість кредитів для фізичних осіб у 2020 році також знизилась.

«Приміром, вартість іпотечних кредитів знизились з 19,6% у грудні 2019 року до 12,1% у грудні 2020-го", - зауважив керввник Нацбанку.

Як повідомляв Укрінформ, зниження облікової ставки до 6% було ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 12 червня 2020 року. У квітні облікова ставка була знижена до 8%, у березні – до 10%, 31 січня – до 11%. Також облікова ставка регулярно знижувалася у 2019 році. 25 квітня минулого року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних.