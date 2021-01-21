У Нацбанку повідомили, що забезпечить автоматизацію транзакцій на новому рівні

Перехід платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022 забезпечить подальшу автоматизацію транзакцій на якісно новому рівні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Стрімка цифровізація та світова зміна технологій у бік уніфікації і взаємодії підштовхують нас до трансформації і української платіжної інфраструктури та відходу від паперових стандартів, зокрема у платіжній сфері. Перехід на міжнародний стандарт ISO 20022 забезпечить подальшу автоматизацію платіжних транзакцій на якісно новому рівні. Він надасть банкам та бізнесу нові можливості, здешевить транзакції, підвищить гарантованість їхньої доставки та безпеку", – прокоментував заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

У першому кварталі 2021 року запланований запуск тестового стенду СЕП нового покоління, відповідно перші формати кредитового переказу на базі ISO20022 стануть доступними для початку практичного відпрацювання.

У другому кварталі мають бути опубліковані всі версії специфікацій повідомлень та технічної документації, що реалізовуватимуться у промисловому режимі модернізованої СЕП.

Упродовж 2021 року спільно з учасниками банківського ринку Національний банк відпрацьовуватиме всі аспекти роботи модернізованої СЕП та визначатиметься щодо термінів остаточного впровадження.

У НБУ зауважили, що фінальна дата переходу платіжної інфраструктури на стандарт ISO 20022 буде встановлена лише після аналізу результатів тестування з банками, з урахуванням необхідних доопрацювань та готовності банків до цієї події.

Водночас, відповідно до практики інших країн світу, перехід на новий стандарт платежів буде одномоментним, що вимагатиме особливої відповідальності від усіх учасників процесу.

За минулий рік Національний банк підготував понад 20 документів, які описують формати повідомлень, специфікації щодо кредитового переказу, примусового списання коштів. Так, розроблено моделі стандарту ISO 20022 для використання у платіжній інфраструктурі України у напрямах: кредитовий переказ – переказ з ініціативи платника, дебетовий переказ – переказ з ініціативи отримувача грошових коштів/стягувача, управління рахунками, лімітами, особливі випадки та розслідування – уточнення реквізитів, неможливість виконання платіжної інструкції, розслідування щодо платежу тощо.

Частина документації вже доступна для банків та розробників банківських програмних комплексів на сайті регулятора. Нацбанк очікує на конструктивний діалог та зворотний зв’язок від банків, розробників стосовно цих матеріалів.

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ISO 20022 – міжнародний стандарт і методологія створення описів бізнес-процесів, що супроводжуються обміном електронними фінансовими повідомленнями, проєктування схем і форматів цих повідомлень. Стандарт ISO 20022 затверджений у 2004 році, і за декілька років на основі його методології були спроєктовані 280 різних типів повідомлень.