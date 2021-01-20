«Ліки України» можуть визначити централізованою закупівельною організацією - Кабмін

Кабінет Міністрів доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства визначити Державну акціонерну компанію "Ліки України" централізованою закупівельною організацією.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне доручення було надано під час засідання уряду 20 січня.

«Мінекономіки прошу дати доручення опрацювати питання визначення ДАК "Ліки України" централізованою закупівельною організацією й у разі потреби подати на розгляд відповідні документи Кабміну", - сказала заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді.

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Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Кабінет Міністрів погодив призначення Галенко Наталії заступником голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія "Ліки України".