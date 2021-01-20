Кабмін схвалив зміни до Бюджетного кодексу щодо створення фонду підтримки медицини

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що розробленим Мінфіном проєктом закону пропонується створити державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду Державного бюджету України, до якого будуть спрямовуватися ліцензійні платежі у сфері азартних ігор та у сфері лотерей.

Реалізація, запропонованих законопроєктом змін, створить умови для здійснення державою компенсацій суспільству за негативні наслідки, до яких призводять азартні ігри, завдяки спрямуванню коштів, отриманих від плат за ліцензії на азартні ігри і лотереї, на соціально значущі цілі.

Починаючи з 2022 року, кошти з цього фонду спрямовуватимуться на підтримку медицини, спорту, освіти, культури та науки, а також частково до місцевих бюджетів, на території яких розташовані гральні заклади казино та зали гральних автоматів.

Як відомо, у прийнятому Верховною Радою Законі про державний бюджет на 2021 рік заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду держбюджету – зокрема, на 3,3 млрд грн заплановано профінансувати субвенцію місцевим бюджетам на заходи щодо соціально-економічного розвитку. За рахунок цих коштів заплановано профінансувати 5 статей видатків: розвиток аеропортної інфраструктури – 1 млрд грн, створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку: загальний обсяг фінансування – 1,5 млрд грн, з них 805 млн – за рахунок сплати за ліцензції по азартних іграх. Також планується створення при Мінкульті Фонду розвитку закладів загальнодержавного значення – 2 млрд грн. Також кошти будуть виділені на субвенцію місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг – 300 млн грн та субвенцію місцевим бюджетам на заходи щодо соціально-економічного розвитку. Загальний розмір субвенції – 6 млрд грн, з них 3,3 млрд грн – за рахунок сплати за ліцензії на азартні ігри.