Енергоатом та Укргідроенерго передали в управління Кабміну

Уряд за дорученням Президента України перебрав управління над ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» та трьома теплоелектроцентралями.

Про це написав у Телеграм-каналі Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

«За дорученням Президента України управління над «Енергоатомом», «Укргідроенерго», Нижньодністровською ГЕС та трьома теплоелектроцентралями переходять безпосередньо до Кабінету Міністрів. Відповідне рішення Уряд сьогодні підтримав на засіданні. Воно стосується виконання Третього енергопакета ЄС у частині розмежування операторів системи передачі, виробників та постачальників електричної енергії», - зазначив Шмигаль.

Водночас Мінекономіки, Міненерго та Мінфін повинні розробити рішення про передачу в управління Міненерго державних компаній «Укренерго», «Магістральні газопроводи України» та ДП «Оператор ринку».

«Ці рішення є вкрай важливими та сприятимуть подальшій інтеграції України до європейського співтовариства", - зауважив Шмигаль.

Досьогодні АТ "Магістральні газопроводи України" та ПрАТ "Укренерго" належали до сфери управління Міністерства фінансів. Власником 100% акцій компаній є держава. У свою чергу, АТ "Магістральні газопроводи України" володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

У грудні 2020 року Міністерство енергетики презентувало європейським партнерам концепцію щодо розмежування видів діяльності з передачі, розподілу, постачання і виробництва електричної енергії. Відповідно до концепції, виробники і постачальники енергоресурсів перейдуть в управління уряду та інших органів центральної влади, а ПрАТ "НЕК "Укренерго" і оператор газотранспортної системи повернуться до Міненерго.