Розпочався пілотний проєкт обміну е-інвойсами між компаніями України та Вірменії

Міністерство цифрової трансформації розпочало пілотний проєкт щодо використання електронних інвойсів за допомогою рішення eDelivery між компаніями з України та Вірменії.

Пілот реалізується в межах проєкту EU4Digital за підтримки Агентства з впровадження інфраструктури електронного урядування («EKENG») Республіки Вірменія, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

У відомстві зазначають, що eDelivery дає змогу скоротити час обміну рахунками-фактурами з транскордонними партнерами до декількох секунд.

«Успіх пілотного проєкту eDelivery між Україною та Польщею створює передумови для реалізації проєкту з іншими країнами, зокрема Вірменією. Це крок до безпечного, надійного, доступного та ефективного обміну даними транскордонних рахунків-фактур між східними країнами-партнерами та ЄС», - зауважив проєктний менеджер пілоту eDelivery від Мінцифри Михайло Латинський.

Участь у пілотному проєкті беруть дві компанії: Vedi-Alco — один з провідних виробників алкогольних напоїв у Вірменії, що експортує свій товар до Європи, Росії, США та багатьох інших країн, включаючи Україну, та Alkoline — ця компанія входить до п’ятірки провідних виробників і дистриб’юторів натуральних алкогольних напоїв в Україні та за її межами. Одним з її ділових партнерів є Вірменія.

Державне підприємство «Дія» бере участь у пілотному проєкті з Вірменією, додатково вдосконалюючи технічні можливості для обміну стандартизованими даними рахунків-фактур за допомогою eDelivery.

Після після закінчення пілотного проєкту програма EU4Digital підготує рекомендації щодо необхідних правових, організаційних та технічних коригувань для повномасштабного впровадження рішень, а також масштабування eDelivery у східних країнах-партнерах, зокрема в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року в Україні розпочався пілотний проєкт з обміну електронними рахунками-фактурами за допомогою рішення eDelivery між обраними компаніями з України та Польщі.