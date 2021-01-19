В Україні планують запровадити систему торгівлі викидами парникових газів - Абрамовський

В Україні з метою скорочення викидів парникових газів та досягнення вуглецевої нейтральності триває розробка механізму оподаткування викидів парникових газів та механізму цільового використання зібраних коштів, починаючи з 2025 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський повідомив на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії “Європейський зелений курс”.

"Триває визначення цілі скорочення викидів до 2030 року і терміну досягнення вуглецевої нейтральності у процесі підготовки другого національного визначеного внеску. Зміна підходу до оподаткування викидів парникових газів та цільового використання зібраних коштів. Йде мова про те, що гроші, які будуть надходити у державний бюджет від оподаткування викидів парникових газів на новій базі - нам треба розробити методики, за якими ми будемо ефективне цільове використання таких коштів запроваджувати. Заплановано впровадження системи торгівлі викидами з 2025 року", - сказав Абрамовський.

Також, за його словами, триває розроблення стратегії екобезпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року.

"Визначено перелік секторальних політик і заходів для стимулювання скорочення викидів парникових газів. Проведено низку обговорень в робочих групах, переговори із ключовими стейкхолдерами із секторів енергетики, промисловості, сільського господарства. 17 грудня Президент України Володимир Зеленський оголосив на саміті кліматичних амбіцій щодо наших кліматичних українських амбіцій на діапазоні 36-42% викидів від рівня 1990 року. Але ми сьогодні ще консультації проводили з того приводу, щоб збільшити наші кліматичні амбіції, зробити їх максимально такими, що відповідають нашим можливостям. А також передивитися і зробити висновки, за яких умов ми можемо збільшити наші амбіції", - підкреслив міністр.

Він зауважив, що інтеграція кліматичної цілі в секторальну політику розвитку економіки - це зелена модернізація економіки з метою підтримки конкурентоздатності промисловості.

"Окреслення секторів і напрямків, де найбільш економічно доцільно стимулювати декарбонізацію, з точки зору економіки, - це оцінка потреб в інвестиціях, визначення основних сфер для державного фінансового стимулювання і регулювання. Визначення також потенційних основних напрямків розвитку економіки як такої. В політичному аспекті це формування аналітичної бази для української зеленої угоди, в тому числі для переговорних позицій, вагомих для потенційної фінансової підтримки досягнення вуглецевої нейтральності України. Зелена угода - це не про обмеження, а про зелений розвиток і про нові можливості для економіки", - наголосив Абрамовський.

За його словами, найбільший потенціал скорочення викидів наразі є в секторах енергетики, важкої промисловості та будівлях у частині енергоефективності. Також велику увагу треба приділяти сільському господарству в Україні, де викиди парникових газів зростають. Капітальні інвестиції, необхідні для реалізації цього сценарію на період 2021-2030 року, сягають близько 225 млрд євро.

"Для порівняння капітальні інвестиції за 2010-2019 роки становили близько 160 млрд євро, у 2019 році вони становили 20 млрд євро. Політики та стратегії, що вже схвалені, це енергоефективність промисловості і будівель, розвиток залізничного і громадського транспорту, реформа управління відходами і розвиток органічного землеробства та інше. Координація кліматичних цілей надасть можливість потенційно залучати додаткове фінансування на реалізацію зазначених політик", - підсумував Абрамовський.