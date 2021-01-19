Об’єднання компаній «Датагруп» і «Воля» не призведе до змін на ринку – Укртелеком

Об’єднання компаній «Датагруп» і «Воля» не спричинить суттєвих змін на телекомунікаційному ринку.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив оператор фіксованого зв'язку Укртелеком на запит Антимонопольного комітету України (АМКУ), повідомляється на сайті компанії.

«Частки учасників угоди (щодо об’єднання компаній «Датагруп» і «Воля» – ред.) не є значними, а конкуренція настільки висока, що зміни ринкових сил не відбудеться», - йдеться у повідомленні.

На думку керівництва Укртелекому, об’єднання цих компаній не призведе до монополізації телекомунікаційного ринку. Втім, консолідація потрібна ринку, вважають в Укртелекомі.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року фонд EEGF II Horizon Capital, який є єдиним фінансовим інвестором компанії «Датагруп», повідомив про придбання 100% провайдера телекомунікаційних послуг Volia («Воля»).