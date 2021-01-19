Об’єднання компаній «Датагруп» і «Воля» не призведе до змін на ринку – Укртелеком
Як передає Укрінформ, таку думку висловив оператор фіксованого зв'язку Укртелеком на запит Антимонопольного комітету України (АМКУ), повідомляється на сайті компанії.
«Частки учасників угоди (щодо об’єднання компаній «Датагруп» і «Воля» – ред.) не є значними, а конкуренція настільки висока, що зміни ринкових сил не відбудеться», - йдеться у повідомленні.
На думку керівництва Укртелекому, об’єднання цих компаній не призведе до монополізації телекомунікаційного ринку. Втім, консолідація потрібна ринку, вважають в Укртелекомі.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року фонд EEGF II Horizon Capital, який є єдиним фінансовим інвестором компанії «Датагруп», повідомив про придбання 100% провайдера телекомунікаційних послуг Volia («Воля»).