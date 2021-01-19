Криклій відсторонив директора Одеського морпорту

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відсторонив від посади директора держпідприємства «Одеський морський торговельний порт» Олексія Мясковського на час перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт "Порти України", де оприлюднено відповідний наказ міністра №2-ОС від 16 січня 2021 р.

"Відсторонити Олексія М'ясковського від виконання службових обов'язків з управління державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності цього підприємства", - зазначається в наказі.

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Міністр розпорядився "покласти на першого заступника директора ДП «Одеський морський торговельний порт» Олександра Гармаша виконання обов'язків директора цього підприємства на період перевірки".

Як повідомлялось, М'ясковський очолив Одеський порт 16 жовтня 2019 року. Одним із його нововведень стало запровадження в порту "модульної" системи - замість погодинної оплати оренди групи буксирів.

Пізніше М’ясковський вирішив передати в бербоут-чартер (в оренду без екіпажу) шість портових буксирів: «Граніт» і «Могутній», «Патріот», «Булат», «Стивідор» і «Новатор». Однак це рішення викликало протести з боку частини портовиків.