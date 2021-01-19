Держвиконавці торік вилучили зі складів митниць конфіскованого майна на 187 мільйонів

Державні виконавці за 2020 рік вилучили зі складів митних органів конфіскованого майна на 186,5 млн грн для подальшого розпорядження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Протягом 2020 року зі складів митних органів державні виконавці вилучили конфіскованого майна для організації подальшого розпорядження ним на суму 186,5 млн грн (за аналогічний період минулого року – цей показник становив 159,7 млн грн).

Станом на 1 січня 2021 року залишки конфіскованого майна, що продовжують зберігатися на складах митниць, складають 179,6 млн грн (за аналогічний період минулого року – 173,6 млн грн).

Найбільші залишки конфіскованого майна обліковуються на: Волинській митниці (40,0 млн грн), Галицькій митниці (36,3 млн грн), Київській митниці (23,0 млн грн), Буковинській митниці (21,9 млн грн) та Закарпатській митниці (21,7 млн грн).

Основну питому вагу вартості конфіскованих товарів, що продовжують зберігатися на складах митниць, складають транспортні засоби (46,9 млн грн або 26 % від загальної кількості).

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За 2020 рік від органів державної виконавчої служби надійшла інформація про перерахування до Держбюджету коштів від реалізації майна, конфіскованого за матеріалами митниць, на загальну суму 11,7 млн грн, з них 0,5 млн грн – від стягнення вартості конфіскованого майна, яке митницями фактично не вилучалося (за аналогічний період минулого року – 16,7 млн грн та 4,4 млн грн відповідно).

Також 2,9 млн грн – перераховано до Держбюджету від реалізації майна, що на інших законних підставах перейшло у власність держави (за аналогічний період минулого року – 2,3 млн грн).

Станом на 1 січня 2020 до Держбюджету зараховано валюти, що перейшла у власність держави, на суму 13,5 млн грн (за аналогічний період минулого року – 17,1 млн грн), до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України зараховано цінностей на суму 4,3 млн грн (за аналогічний період минулого року – 8,3 млн грн).