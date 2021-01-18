Податкова списала боргів платників майже на 1,2 мільярда
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.
Зазначається, що списання було проведене 21 грудня 2020 року в автоматичному режимі; списано податковий борг платників податків, який обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/непогашеним на дату списання.
Основною умовою для списання було те, що сукупний розмір боргу одного платника за всіма податками і зборами не перевищував 3 060,00 грн.
За оперативними даними інформаційно-телекомунікаційної системи податкових органів, фактично списано такого податкового боргу по 3 656 тис. платників на загальну суму 1 187,4 млн грн.
Списання зазначеного податкового боргу передбачене змінами до Податкового кодексу України, ухваленими Законом України від 4 грудня 2020 року №1072-IX щодо соціальної підтримки платників податків на період карантину.