Податкова списала боргів платників майже на 1,2 мільярда

Державна податкова служба списала податкові борги, що не перевищують 3 060 грн, майже 3,7 млн платників податків; загальна сума списання становила 1,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що списання було проведене 21 грудня 2020 року в автоматичному режимі; списано податковий борг платників податків, який обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/непогашеним на дату списання.

Основною умовою для списання було те, що сукупний розмір боргу одного платника за всіма податками і зборами не перевищував 3 060,00 грн.

За оперативними даними інформаційно-телекомунікаційної системи податкових органів, фактично списано такого податкового боргу по 3 656 тис. платників на загальну суму 1 187,4 млн грн.

Читайте також: Податкова оприлюднила план перевірок у 2021 році

Списання зазначеного податкового боргу передбачене змінами до Податкового кодексу України, ухваленими Законом України від 4 грудня 2020 року №1072-IX щодо соціальної підтримки платників податків на період карантину.