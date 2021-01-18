Третьякова пояснила, за рахунок чого запровадять другий рівень пенсійного забезпечення

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заперечує, що другий рівень пенсійного забезпечення, який планується запровадити в Україні з 2023 року, буде введено в дію за рахунок підвищення податків ЄСВ та ПДФО.

Про це йдеться у коментарі Третьякової для ЗМІ, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Упродовж вихідних деякі засоби масової інформації, не перевіривши свої здогадки, опублікували новини про те, що другий рівень пенсійного забезпечення, що планується запровадити в Україні з 2023 року, буде введено в дію за рахунок підвищення податків ЄСВ та ПДФО. Повідомляю, що ця інформація не відповідає дійсності. Така можливість ніколи не розглядалася ні керівництвом держави, ні парламентом, ні урядом", - зазначила депутатка.

За словами Галини Третьякової, керівництво держави навпаки має намір знижувати податкове навантаження на бізнес та домогосподарства.

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Вона також повідомила про плани звільнити домогосподарства від сплати податків на суму прожиткового мінімуму для кожного члена родини.

"Що стосується запровадження 2 рівня пенсійного забезпечення, то Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль неодноразово повідомляв, що з 2023 року планується в межах існуючої системи оподаткування запровадити механізм направлення 2% від ЄСВ та 2% від ПДФО на додаткову пенсію людини. Щоб нарешті запровадити систему формування додаткової пенсії для кожного громадянина. Це особливо важливо, коли прожитковий мінімум в України не забезпечує достатній життєвий рівень для людини та її сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, відповідно до ст. 48 Конституції України. Це потрібно ще і тому, що важлива традиція відповідального заощадження на пенсію, вже з першого року трудової діяльності, не сформована", - зазначила Третьякова.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ з посиланням на слова Галини Третьякової повідомили, що фінансування накопичувальних пенсій буде відбуватися за рахунок підвищення податків ЄСВ та ПДФО.