Третьякова пояснила, за рахунок чого запровадять другий рівень пенсійного забезпечення
Про це йдеться у коментарі Третьякової для ЗМІ, який є у розпорядженні Укрінформу.
"Упродовж вихідних деякі засоби масової інформації, не перевіривши свої здогадки, опублікували новини про те, що другий рівень пенсійного забезпечення, що планується запровадити в Україні з 2023 року, буде введено в дію за рахунок підвищення податків ЄСВ та ПДФО. Повідомляю, що ця інформація не відповідає дійсності. Така можливість ніколи не розглядалася ні керівництвом держави, ні парламентом, ні урядом", - зазначила депутатка.
За словами Галини Третьякової, керівництво держави навпаки має намір знижувати податкове навантаження на бізнес та домогосподарства.
Вона також повідомила про плани звільнити домогосподарства від сплати податків на суму прожиткового мінімуму для кожного члена родини.
"Що стосується запровадження 2 рівня пенсійного забезпечення, то Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль неодноразово повідомляв, що з 2023 року планується в межах існуючої системи оподаткування запровадити механізм направлення 2% від ЄСВ та 2% від ПДФО на додаткову пенсію людини. Щоб нарешті запровадити систему формування додаткової пенсії для кожного громадянина. Це особливо важливо, коли прожитковий мінімум в України не забезпечує достатній життєвий рівень для людини та її сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, відповідно до ст. 48 Конституції України. Це потрібно ще і тому, що важлива традиція відповідального заощадження на пенсію, вже з першого року трудової діяльності, не сформована", - зазначила Третьякова.
Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ з посиланням на слова Галини Третьякової повідомили, що фінансування накопичувальних пенсій буде відбуватися за рахунок підвищення податків ЄСВ та ПДФО.