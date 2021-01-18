Криклій повідомив, скільки зекономили при облаштуванні освітлення на пішоходних переходах

У 2020 році Мінінфраструктури зекономило 67,3 млн грн (34,6% від загальної суми закупівель) на облаштуванні автономного освітлення в рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Фейсбуці.

За його словами, очікувана вартість проведених закупівель минулого року становила 194,5 млн грн, загальна сума на яку було укладено договори становила 148,2 млн грн. Економія при закупівлі становила 46,4 млн грн, а при реалізації проєктів - 20,9 млн грн.

"При загальній сумі закупівель завдяки відкритій конкуренції, а також участі нових постачальників, вийшло заощадити аж 67,3 мільйонів гривень, що складає 34,6%" - написав міністр.

Криклій додав, що у 2019 році економія становила 7,5% або 15,5 млн грн.

Загалом у 2020 році в рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху було облаштовано автономним освітленням 469 пішохідних переходів.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, яка реалізується Мінінфраструктури спільно з Укрінфрапроєктом та іншими органами влади, вперше виконана на 100%.

1 жовтня 2020 року уряд затвердив нову Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, на основі якої буде розроблена Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року. Ключова мета Стратегії – знизити рівень смертності внаслідок ДТП порівняно з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року.