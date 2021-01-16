Середня зарплата в листопаді минулого року склала понад 10,6 тисячі - ПФУ

Середній показник заробітної плати в листопаді минулого року склав 10 634 гривні 72 копійки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду України в Фейсбуці.

«Затверджено показник середньої заробітної плати за листопад 2020 року, яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії за листопад 2020 року склав 10 634 гривні 72 копійки.

Як повідомлялося, середній показник заробітної плати за жовтень 2020 року склав 10 887 гривень 46 копійок.