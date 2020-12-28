Середня зарплата за рік зросла на 12,2% — Держстат

Середня номінальна зарплата українців за листопад 2020 року була на 12,2% більшою за ту, яку вони отримали за листопад 2019 року, і становила 11 987 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у листопаді 2020 року становила 11 987 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн). Порівняно із жовтнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно листопада 2019 року) збільшився на 12,2%.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників галузі інформації та телекомунікацій — в середньому 21 079 грн (на 17,1% більше, ніж за листопад 2019 року). На другому місці за цим показником — сфера фінансової та страхової діяльності (19 893 грн, на 3,5% більше), на третьому — державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (17 316 грн, на 11,2% більше). Читайте також: Бюджет освіти-2021: більша частина зі 140 мільярдів піде на зарплати вчителів

Найменші середні номінальні зарплати за листопад 2020 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (6 331 грн, на 6,8% менше, ніж за листопад 2019 року), операцій з нерухомим майном (9 263 грн, на 5,0% більше), освіти (9 400 грн, на 16,2% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за листопад 2019 року становила по Україні 10 679 грн, що на 16,6% більше, ніж за листопад 2018 року.