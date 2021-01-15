В Україні скоротилося негативне сальдо зовнішньої торгівлі

У січні-листопаді 2020 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні знизилося порівняно з 2019 року, проте цей процес відбувся на фоні загального спаду експорту-імпорту товарів.

Це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики України щодо зовнішньої торгівлі товарами за 11 місяців 2020 року, повідомляє Укрінформ.

Так, у січні–листопаді 2020 року експорт товарів становив 44 346,5 млн дол., або 96,5% порівняно із січнем–листопадом 2019 року; імпорт – 48 243,8 млн дол., або 87,1%.

Негативне сальдо склало 3897,3 млн дол. (у січні–листопаді 2019 року також негативне – 94 16,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у січні–листопаді 2019 року – 0,83).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 232 країн світу.

Водночас, у листопаді 2020 року порівняно із жовтнем 2020 року сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 2,5%, а імпорту – на 4,3%.

Із зростанням обсягів імпорту-експорту збільшилося і сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі. У листопаді 2020 року воно залишалося негативним і зросло до 417,1 млн дол. проти жовтня 2020 року, коли негативне сальдо становило 323,3 млн дол.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної митної служби, товарообіг України у 2020 році становив 103,4 млрд дол., що на 7 млрд дол. менше, ніж у 2019 році.